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Под Львовом второй день горит свалка

Во Львовской области вторые сутки горит Новояворовская свалка.

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Во Львовской области вторые сутки горит Новояворовская свалка, сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

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В ГСЧС сообщили, что спасатели продолжают работать на свалке вблизи города Новояворовск. Пока им не удается локализовать возгорание.

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Под Львовом второй день горит свалка / 2 фотографии

Напомним, пожар на свалке произошел утром 10 марта. В ГСЧС сообщили, что к ликвидации пожара привлекли 22 спасателя личного состава и три единицы спецтехники.

Источник: УНН

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