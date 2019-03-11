Во Львовской области вторые сутки горит Новояворовская свалка.

Во Львовской области вторые сутки горит Новояворовская свалка, сообщили в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Читайте: Крупный пожар в Харькове – горел торговый центр

В ГСЧС сообщили, что спасатели продолжают работать на свалке вблизи города Новояворовск. Пока им не удается локализовать возгорание.









Под Львовом второй день горит свалка / 2 фотографии

Напомним, пожар на свалке произошел утром 10 марта. В ГСЧС сообщили, что к ликвидации пожара привлекли 22 спасателя личного состава и три единицы спецтехники.