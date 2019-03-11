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В Карпатах снова зима – выпало 80 см снега

На горе Пожижевская в Карпатах выпало до 80 см снега.

В Карпатах снова зима – выпало 80 см снега

Сейчас в Карпатах наблюдается снеголавинная опасность 4 степени. Уровень снега на горе Пожижевская достигает 80 см. Метели бушуют с воскресенья, 10 марта.

По словам метеорологов, эти снегопады в марте не последние. В Ивано-Франковской области ожидаются порывы ветра до 20 м/с, а температура воздуха ночью понизится до -2°C.

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Высота Пожижевской горы составляет 1822 м, а на ее долине находится снеголавинная метеостанция.

Без электричества остались более 60 городов и сел в Ивано-Франковской области. Ветер валит деревья, крушит авто и срывает крыши с домов, есть жертвы.

Напомним, Украиной накануне прокатился мощный ураган. Шквалы сильного ветра наделали беды в пяти областях. В целом по стране ураган повредил линии электропередачи, обесточив много населенных пунктов.

Источник: Гидрометцентр

Фото: Pexels

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