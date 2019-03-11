В Николаеве из-за сильного ветра дерево упало на маршрутку, в которой находилось 15 человек.
В Николаеве ветер вырвал с корнем дерево. Оно упало на переполненную людьми маршрутку.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Николаевской области.
Пострадали двое несовершеннолетних детей и взрослый мужчина. Они доставлены в больницу с разными травмами.
К слову в Николаевской области порывы ветра достигают 25 м/с.
В Николаеве ветер повалил дерево на маршрутку с людьми – есть пострадавшие / 2 фотографии
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К слову, в Киеве сегодня, 11 марта, бушует сильный ураган, который уже успел наделать немало беды. Деревья массово падают на припаркованные автомобили, ветер срывает крыши с домов.
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