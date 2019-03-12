Из-за ливней в Бразилии затопленными оказались множество улиц и зданий, среди которых и завод Mercedes.
Ливни в Сан-Паулу (Бразилия) привели к смерти 11 человек и затоплению улиц и зданий, среди которых оказался завод Mercedes, сообщает MSN.
Дороги в городе превратились в настоящие реки, из-за чего авто выносило на деревья и дома.
Пять человек утонули в дождевой воде, а смерть еще шестерых наступила в результате схода оползней.
Завод Mercedes-Benz оказался затопленным в результате ливней, из-за чего пришлось частично приостановить его работу.
WOW!!!! Very intense flash #flooding reported in São Paulo, Brazil this morning 11th March! Video via Brazil live; #SevereWeather #Extremeweather pic.twitter.com/Bj7Wd98BMX
— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 11 марта 2019 г.
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К слову, из-за проблем с погодой в Украине более 500 населенных пунктов оказались без света.
Видео: WEATHER/ METEO WORLD