Ливни в Сан-Паулу (Бразилия) привели к смерти 11 человек и затоплению улиц и зданий, среди которых оказался завод Mercedes, сообщает MSN.

Дороги в городе превратились в настоящие реки, из-за чего авто выносило на деревья и дома.

Пять человек утонули в дождевой воде, а смерть еще шестерых наступила в результате схода оползней.

Завод Mercedes-Benz оказался затопленным в результате ливней, из-за чего пришлось частично приостановить его работу.

WOW!!!! Very intense flash #flooding reported in São Paulo, Brazil this morning 11th March! Video via Brazil live; #SevereWeather #Extremeweather pic.twitter.com/Bj7Wd98BMX

— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 11 марта 2019 г.