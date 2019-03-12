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Факты / Происшествия

Сильные ливни в Бразилии – 11 погибших, затопило завод Mercedes

Из-за ливней в Бразилии затопленными оказались множество улиц и зданий, среди которых и завод Mercedes.

Злива у Бразилії

Ливни в Сан-Паулу (Бразилия) привели к смерти 11 человек и затоплению улиц и зданий, среди которых оказался завод Mercedes, сообщает MSN.

Дороги в городе превратились в настоящие реки, из-за чего авто выносило на деревья и дома.

Пять человек утонули в дождевой воде, а смерть еще шестерых наступила в результате схода оползней.

Завод Mercedes-Benz оказался затопленным в результате ливней, из-за чего пришлось частично приостановить его работу.

 

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К слову, из-за проблем с погодой в Украине более 500 населенных пунктов оказались без света.

Видео: WEATHER/ METEO WORLD

Фото: Getty Images

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