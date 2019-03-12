Ночью неизвестные обстреляли здание суда в Голосеевском районе Киева – поврежден фасад и окна, люди не пострадали.
На месте инцидента столичные полицейские изъяли гильзы, которые отдадут на экспертизу.
Правоохранители продолжают работать у здания суда – для выяснения всех обстоятельств.
Проводится опрос возможных свидетелей и изучаются записи с камер видеонаблюдения.
Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 – Хулиганство, санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.
В Киеве обстреляли здание суда / 2 фотографии
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Ранее Факты ICTV писали, что в Николаеве среди белого дня у здания Ленинского райсуда местный житель расстрелял из охотничьего ружья супружескую пару.
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