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Факты / Происшествия

В Киеве обстреляли здание суда

Ночью неизвестные обстреляли здание суда в Голосеевском районе Киева – поврежден фасад и окна, люди не пострадали.

У Києві обстріляли будівлю суду

На месте инцидента столичные полицейские изъяли гильзы, которые отдадут на экспертизу.

Правоохранители продолжают работать у здания суда – для выяснения всех обстоятельств.

Проводится опрос возможных свидетелей и изучаются записи с камер видеонаблюдения.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 – Хулиганство, санкция которой предусматривает до семи лет лишения свободы.

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В Киеве обстреляли здание суда / 2 фотографии

ЧитайтеПод Черкассами мужчина обстрелял полицейских из ружья

Ранее Факты ICTV писали, что в Николаеве среди белого дня у здания Ленинского райсуда местный житель расстрелял из охотничьего ружья супружескую пару.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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