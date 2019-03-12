Мать с ребенком, оказавшихся в море из-за сильного ветра, спас случайный очевидец.
В Одессе ветер опрокинул в море коляску с ребенком, которая стояла на пирсе.
Инцидент произошел на местном пляже Аркадия, сообщил очевидец Василий Бушаров.
По его словам, он понял, что случилась беда, когда увидел парня, который очень быстро разделся и прыгнул в ледяную воду.
Через полминуты на пирс подняли женщину – мать, которая прыгнула спасать ребенка после того, как коляску сдуло ветром.
Через несколько секунд на пирс вытащили ребенка.
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– Думаю, что если бы не было рядом того парня, то утонули бы оба, – рассуждает очевидец спасения.
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