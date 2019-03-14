Начальника одного из отделов СБУ и его подчиненного уличили в вымогательстве $110 тыс. от одного из граждан.

Сотрудники Службы безопасности совместно с государственным бюро расследований и военной прокуратурой разоблачили начальника отдела СБУ и его подчиненного, которые занимались вымогательством денег у одного из граждан.

По информации СБУ, подозреваемые требовали у гражданина из Средней Азии деньги на сумму $110 тыс. (примерно 3 млн грн) за то, чтобы его не депортировали из Украины.

Сначала сотрудники СБУ получили от гражданина транш в размере $40 тыс. Для передачи взятки они привлекли двух посредников.

Во время передачи второго транша на сумму $10 тыс. один из посредников был задержан.

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Правоохранители провели обыски у подозреваемых и изъяли доказательства.

Злоумышленникам объявили о подозрении по ч. 4 ст. 189 УК Украины (вымогательство, совершенное организованной группой лиц).

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, проводятся следственные действия.









Начальника отдела СБУ разоблачили в вымогательстве $110 тыс. / 2 фотографии

К слову, в Киеве задержали двух патрульных полицейских, которые получали взятки.

Фото: СБУ