На Черниговщине Служба безопасности Украины разоблачила группировку хакеров на стадии подготовки кибератак перед выборами президента Украины.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группу хакеров, которые готовили кибератаки на компьютерные системы органов власти. Кибератака планировалась на время выборов президента Украины, 31 марта.

– Местный житель вместе с сообщниками из России осуществляли поражения автоматизированных систем органов государственной власти для их компрометации во время подготовки и проведения выборов, – сообщают в СБУ.

Киберпреступники пользовались вирусными программами, которые позволили им дистанционно управлять компьютерами госучреждений. За это хакеры получали денежное вознаграждение, которое проходило через платежные системы Российской Федерации.

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Во время обыска помещения правоохранители обнаружили компьютерную технику, из которой готовилась атака. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 УК.

Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к организации хакерских атак.

Напомним, Центральная избирательная комиссия 24 и 25 февраля подвергалась DDoS-атакам с территории России.