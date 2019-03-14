PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle / Киберновости

СБУ разоблачила хакеров, которые готовили кибератаке накануне выборов

На Черниговщине Служба безопасности Украины разоблачила группировку хакеров на стадии подготовки кибератак перед выборами президента Украины.

СБУ разоблачила хакеров, которые готовили кибератаке накануне выборов

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили группу хакеров, которые готовили кибератаки на компьютерные системы органов власти. Кибератака планировалась на время выборов президента Украины, 31 марта.

– Местный житель вместе с сообщниками из России осуществляли поражения автоматизированных систем органов государственной власти для их компрометации во время подготовки и проведения выборов, – сообщают в СБУ.

Киберпреступники пользовались вирусными программами, которые позволили им дистанционно управлять компьютерами госучреждений. За это хакеры получали денежное вознаграждение, которое проходило через платежные системы Российской Федерации.

Читайте: Хакеры выложили в сети личные данные сотен политиков ФРГ

Во время обыска помещения правоохранители обнаружили компьютерную технику, из которой готовилась атака. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 361 УК.

Сейчас продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к организации хакерских атак.

Напомним, Центральная избирательная комиссия 24 и 25 февраля подвергалась DDoS-атакам с территории России.

Источник: СБУ

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Начальника отдела СБУ разоблачили в вымогательстве $110 тыс.
Анатолий Гриценко – кандидат в президенты Украины
Выборы в Украине 2019: как проголосовать молодежи и как проверить себя в списках
Выборы 2019: Канада даст Украине денег для борьбы с пропагандой
Поиски смысла с экранов телевизора: почему нынешние выборы поломают старую систему
Президент уволил главу СБУ Сумской области
Что будет с гривной после выборов и в какой валюте хранить сбережения
Честные выборы: провокацию от правонарушений можно отличить только через расследования
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка