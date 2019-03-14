Полиция объявила о подозрении 25-летнему гражданину Армении в совершении разбойного нападения на сотрудника Администрации Президента Александра Бухтатого, которого нашли мертвым возле церкви в центре Киева.

У подозреваемого изъяли мобильный телефон погибшего.

Следователи установили, что 13 марта, примерно в 23.50, на улице Баггоутовской подозреваемый вместе с еще одним злоумышленником, личность которого устанавливается, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на незнакомого мужчину с целью ограбления.

Пострадавшему нанесли не менее четырех ударов по голове.

Когда Бухтатый упал, у него забрали мобильный телефон и банковскую карточку.

Тело сотрудника АПУ утром 14 марта обнаружили прохожие.

Предварительная причина смерти мужчины – хроническая ишемическая болезнь сердца.

Один из нападавших задержан, ему объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 187 УКУ – Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием опасным для жизни лица, подвергшегося нападению.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Напомним, тело Александра Бухтатого нашли сегодня утром в Шевченковском районе столицы.