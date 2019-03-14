PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В киевском суде мужчина лезвием распорол себе живот во время заседания

В Киево-Святошинском суде в Киеве двое задержанных изувечили себя лезвием во время заседания.

В киевском суде мужчина лезвием распорол себе живот во время заседания

В Киево-Святошинском суде в Киеве двое задержанных пронесли в здание лезвие и начали резать себя во время заседания.

Один из мужчин распорол себе живот, а второй порезал шею.

Разрезавший живот Василе Бутнару является гражданином Молдовы и уже три года сидит в Лукьяновском СИЗО.

Читайте: Драка с резней в хостеле Гданьска: задержаны трое украинцев

По словам представителя прокуратуры Киевской области, мужчину ищут на родине за серию грабежей. В Украине ему инкриминируют покушение на убийство и ограбление с проникновением в жилье.

Во время задержания в 2015 году мужчина с сообщниками устроил стрельбу и поранил бывшего полицейского, который пытался его схватить.

Мужчина заявляет, что хочет трудоустроиться, жениться в условиях СИЗО и усыновить ребенка.

Суд по делу перенесли.

Напомним, в Киеве женщина во время ссоры нанесла ножевое ранение своему 7-летнему сыну.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Убийство работника Администрации президента. Кто такой Александр Бухтатый
Отказали тормоза: в Киеве БТР протаранил машину военной инспекции
Загадочная смерть в Киеве: у мужчины в руках взорвался неизвестный предмет
На улицах Киева появятся домики для бездомных котов
Рейтинг лучших городов для жизни – на каком месте Киев
Приват24 запустил продажу единого электронного билета
В Киеве поймали главу международного наркокартеля
В Киеве обстреляли здание суда
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка