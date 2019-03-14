В Киево-Святошинском суде в Киеве двое задержанных изувечили себя лезвием во время заседания.
В Киево-Святошинском суде в Киеве двое задержанных пронесли в здание лезвие и начали резать себя во время заседания.
Один из мужчин распорол себе живот, а второй порезал шею.
Разрезавший живот Василе Бутнару является гражданином Молдовы и уже три года сидит в Лукьяновском СИЗО.
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По словам представителя прокуратуры Киевской области, мужчину ищут на родине за серию грабежей. В Украине ему инкриминируют покушение на убийство и ограбление с проникновением в жилье.
Во время задержания в 2015 году мужчина с сообщниками устроил стрельбу и поранил бывшего полицейского, который пытался его схватить.
Мужчина заявляет, что хочет трудоустроиться, жениться в условиях СИЗО и усыновить ребенка.
Суд по делу перенесли.
Напомним, в Киеве женщина во время ссоры нанесла ножевое ранение своему 7-летнему сыну.