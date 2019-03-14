В Киево-Святошинском суде в Киеве двое задержанных изувечили себя лезвием во время заседания.

В Киево-Святошинском суде в Киеве двое задержанных пронесли в здание лезвие и начали резать себя во время заседания.

Один из мужчин распорол себе живот, а второй порезал шею.

Разрезавший живот Василе Бутнару является гражданином Молдовы и уже три года сидит в Лукьяновском СИЗО.

Читайте: Драка с резней в хостеле Гданьска: задержаны трое украинцев

По словам представителя прокуратуры Киевской области, мужчину ищут на родине за серию грабежей. В Украине ему инкриминируют покушение на убийство и ограбление с проникновением в жилье.

Во время задержания в 2015 году мужчина с сообщниками устроил стрельбу и поранил бывшего полицейского, который пытался его схватить.

Мужчина заявляет, что хочет трудоустроиться, жениться в условиях СИЗО и усыновить ребенка.

Суд по делу перенесли.

Напомним, в Киеве женщина во время ссоры нанесла ножевое ранение своему 7-летнему сыну.