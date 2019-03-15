В Одессе в одной из школ ученики жестоко избили одноклассницу. Сейчас девочка в реанимации.

В Одессе на уроки физкультуры мальчики посмеивались над своей одноклассницей, кидая ей в голову мяч.

После очередного удара, девочка потеряла сознание и впала в кому. Сейчас пятиклассница пришла в сознание и находится в реанимации.

Известно, что родители девочки много раз обращались к классному руководителю и руководству школы с просьбой прекратить издевательства. Но это ничего не дало.

Глава городского департамента образования и науки Елена Буйневич сказала, что планирует наведаться в школу вместе с полицией.

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К слову, на Львовщине четверо школьниц жестоко избили 14-летнюю девушку на стадионе за сообщение, которого она не отправляла.

Источник: местное издание Oblvesti.