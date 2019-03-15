Иногда случается так, что контактные данные жертв ограблений попадают в руки воров. Бывает, что за этим стоят правоохранители.

Иногда случается так, что жертвам ограблений звонят с незнакомого номера и предлагают вернуть похищенное за выкуп. Оказывается, контактные данные пострадавших нередко “сливают” ворам полицейские.

Подобная история произошла с Юлией, которая по возвращении из отпуска обнаружила, что воры обокрали микроавтобус родителей.

Женщина сразу позвонила в полицию. В тот же день ей начали звонить с неизвестного номера и предлагали вернуть похищенное.

Юлия считает, что воры позвонили именно ей, а не владельцу микроавтобуса, поскольку она первой обратилась к правоохранителям.

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К слову, в Одессе правоохранители задержали наркоторговца, у которого изъяли товар общей стоимостью около 1 млн грн.