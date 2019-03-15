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После расстрела прихожан в мечетях Новой Зеландии последовало два взрыва

В районе вокзала и торгового центра в Окленде (Новая Зеландия) прозвучало два взрыва.

После расстрела прихожан в мечетях Новой Зеландии последовало два взрыва

Два взрыва в Новой Зеландии были контролируемые полицией. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили два рюкзака на дороге. Они частично оцепили район и подорвали подозрительные предметы.

Полиция использовала дистанционных роботов, чтобы уничтожить сумки.

Читайте: Теракт в Новой Зеландии: кто расстрелял прихожан в мечетях

Напомним, что сегодня в Новой Зеландии в мечетях произошел теракт. В результате погибли 49 людей, есть раненые. Стрелок до сих пор остается на свободе.

Источник: NZ Herald

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