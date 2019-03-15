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Факты / Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в нападении на сотрудника АПУ

Подозреваемый в нападении на сотрудника Администрации Президента Александра Бухтатого, которого 14 марта нашли мертвым возле церкви в центре Киева, Шевченковский райсуд арестовал на два месяца.

Суд заарештував підозрюваного у нападі на співробітника АПУ

33-летнему гражданину Армении избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права залога.

Иностранцу инкриминируют ч. 2 ст. 187 УКУ – Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенное с насилием опасным для жизни лица, подвергшегося нападению.

Полиция устанавливает личность второго нападающего на сотрудника АПУ.

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Напомним, тело Александра Бухтатого нашли утром 14 марта в Шевченковском районе столицы. В тот же день полиция объявила о подозрении гражданину Армении в совершении разбойного нападения на сотрудника Администрации Президента. У него изъяли мобильный телефон погибшего.

Источник: Прокуратура Киева

Фото: Прокуратура Киева

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