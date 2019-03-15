На Оболони в Киеве сегодня вечером во время движения загорелся автомобиль Opel.
Очевидец пожара на проспекте Героев Сталинграда прислал нам кадры пылающего авто.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Но машина сгорела полностью.
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В Киеве на ходу загорелось авто / 3 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, що в Ровенской области поезд загорелся на ходу.
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