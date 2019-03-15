PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Киеве на ходу загорелось авто

На Оболони в Киеве сегодня вечером во время движения загорелся автомобиль Opel. 

У Києві на ходу загорілася авто

Очевидец пожара на проспекте Героев Сталинграда прислал нам кадры пылающего авто.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Но машина сгорела полностью.

Читайте: На Одесской трассе загорелась фура – движение в сторону Киева заблокировано

  • image
  • image
  • image
В Киеве на ходу загорелось авто / 3 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, що в Ровенской области поезд загорелся на ходу.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Суд арестовал подозреваемого в нападении на сотрудника АПУ
Ernest Airlines открывает рейс из Киева в Геную – дата и цена билетов
Аэропорт Ужгород принял первый рейс после трехлетнего перерыва
Сквер имени Немцова открыли у посольства РФ в Киеве
В Киеве напали на врача и облили неизвестным веществом
Tesla презентовала электрический кроссовер Model Y
Смерть сотрудника АПУ: объявлено подозрение гражданину Армении
На Одесской трассе загорелась фура – движение в сторону Киева заблокировано
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка