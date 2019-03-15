Наркоторговец из Запорожья распространял психотропные вещества через так называемые “закладки”.

Сотрудники отдела противодействия наркопреступности ГУНП в Одесской области задержали мужчину, который раскладывал наркотики на места, где в дальнейшем их должны были забрать покупатели.

Правонарушителем оказался 30-летний гражданин из Запорожской области.

В ходе проведения обысков полицейские нашли более килограмма психотропного вещества химического происхождения. Отдельные порции товара уже были расфасованы, также правоохранители изъяли несколько десятков грамм марихуаны.

Весь изъятый товар работники правоохранительных органов направили на экспертизу. По меркам черного рынка стоимость товара превышает 1 млн грн.













В Одессе задержали мужчину с наркотиками на 1 млн грн / 3 фотографии

Злоумышленник признался, что привез наркотики в Одессу с целью сбыта.

По факту начато уголовное производство по ч.1 ст.309 УК. После экспертизы возможна переквалификация дела на ч.3 ст.307. Следствие продолжается.

Напомним, сотрудники СБУ совместно с полицией Израиля заблокировали деятельность международной сети интернет-торговли наркотиками.