В Харькове сотрудница полиции сбила насмерть 65-летнего мужчину на пешеходном переходе.

В Харькове полицейская на автомобиле Toyota совершила смертельный наезд на 65-летнего мужчину на пешеходном переходе.

ДТП произошло еще 8 марта, после чего пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу. Он умер 14 марта.

За рулем автомобиля, который сбил мужчину, находилась сотрудница одного из отделов ГУНП в Харьковской области.

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Данные об аварии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

К слову, в Николаевской области водитель авто BMW X5 не справился с управлением, из-за чего произошло смертельное ДТП.