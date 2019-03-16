PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

В Харькове полицейская насмерть сбила мужчину

В Харькове сотрудница полиции сбила насмерть 65-летнего мужчину на пешеходном переходе.

В Харькове полицейская насмерть сбила мужчину

В Харькове полицейская на автомобиле Toyota совершила смертельный наезд на 65-летнего мужчину на пешеходном переходе.

ДТП произошло еще 8 марта, после чего пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Харьковскую городскую клиническую больницу. Он умер 14 марта.

За рулем автомобиля, который сбил мужчину, находилась сотрудница одного из отделов ГУНП в Харьковской области.

Читайте: Уснул на несколько секунд: в Киеве таксист с пассажиром влетел в столб

Данные об аварии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

К слову, в Николаевской области водитель авто BMW X5 не справился с управлением, из-за чего произошло смертельное ДТП.

Источник: Нацполиция

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Ртутные лампы и химвещества на улице! В Харькове нашли опасный полигон
Смертельное ДТП на Николаевщине: авто слетело в посадку и перевернулось
Уснул на несколько секунд: в Киеве таксист с пассажиром влетел в столб
Toyota и Volkswagen вылетели на тротуар: в Киеве столкнулись сразу три авто
Отказали тормоза: в Киеве БТР протаранил машину военной инспекции
Смертельное ДТП в Днепре: грузовик протаранил внедорожник
Прыгают на пути, чтобы не платить! Как в Харькове “зайцы” рискуют жизнью
Футболист Сампдории попал в ДТП во время полицейской погони
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка