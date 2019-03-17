20-летняя Пэрис Джексон пыталась совершить самоубийство после выхода фильма Покидая Неверленд, в котором ее покойного отца Майкла Джексона обвиняют в растлении несовершеннолетних.

Дочь Майкла Джексон пыталась совершить самоубийство после выхода фильма Покидая Неверленд, в котором певца обвиняют в растлении несовершеннолетних.

Девушку в срочном порядке госпитализировали из ее дома в Лос-Анджелесе 16 марта.

Джексон потеряла много крови, но врачам удалось стабилизировать ее состояние.

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По словам друзей, попытка самоубийства связана со скандалом вокруг ее покойного отца после выхода документального фильма Покидая Неверленд. В нем рассказывается история двух мужчин, которые в детстве якобы подверглись сексуальному насилию со стороны певца.

К слову, Джексона обвинили в 1993 году в сексуальных домогательствах к 13-летнему мальчику, который гостил на его ранчо. Тогда певец отверг обвинения, но заплатил семье подростка более $20 млн.

Также сообщается, что детский музей Индианаполиса в США убрал три предмета из коллекции Майкла Джексона.

Решение было принято после просмотра документального фильма Покидая Неверленд.

Из выставки убрали шляпу-федору, перчатки и плакат артиста.

Напомним, 40-летний Джеймс Сейфчак и 36-летний Уэйд Робсон дали интервью, в котором обвинили поп-певца Майкла Джексона в попытке изнасилования и растлении.

Источник: TMZ