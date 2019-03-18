Громкие соседи не дают вам покоя и вы не знаете как с ними справиться? Эксперты рассказывают, как повлиять на шумных соседей.
История знает много драматических ситуаций, связанных с соседскими войнами. Недавно мужчина едва не убил своего соседа, ибо громко слушал музыку.
В Луцке мужчина-дебошир вырывал газовые трубы и держал в страхе весь дом. Жители просто боялись, что их дом взорвется. А на Волыни женщина решила превратить собственное жилье в бордель.
С шумными соседями встречается каждый: как с ними бороться и кто может повлиять на такую ситуацию.
Когда сосед меломан
Для начала нужно поговорить с человеком, а вдруг окажется, что он признает вину. Если нет, то у вас под рукой всегда есть закон.
– Уровень шума днем в жилых помещениях допускается до 55 децибел, ночью – до 40 децибел. Поэтому, если есть превышение, то это уже нарушение, – объясняет адвокат Виталий Собкович.
Эти правонарушения могут зафиксировать работники Госпортебслужбы или эксперт по соответствующим прибором для измерения шума.
Если специалист установит нарушения со стороны соседей, то зафиксирует это в акте. В случае игнорирования устных просьб, вы имеете право вызвать полицию и нарушитель заплатит штраф в размере от 85 до 250 грн.
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Когда соседи-дебоширы
С такими соседями в разы сложнее чем с меломанами. Шум – не самое худшее чем они могут повредить, часто такие персоны оставляют весь дом без света либо затапливают нижние квартиры или устраивают пожары из-за своей халатности.
Когда сосед уничтожает имущество подъезда, вырывает трубы или оставляет без света весь дом – вызывайте полицию, потому что это акт хулигантства.
Важно иметь доказательную базу, сфотографируйте поврежденное имущество, соберите видеозаписи с камер наблюдения или зафиксируйте сами. С доказательствами и свидетелями можно подавать в суд.
Бордель по соседству
Часто правоохранители разоблачают нелегальные бордели, которые развивают свою деятельность именно в жилых квартирах.
– Незаконный бизнес – это всегда хорошая прибыль. Только деньги и ничего больше не интересует: ни закон, ни соседи, – отметил психолог Иван Сторчак.
Разговоры здесь неуместны, потому что это уже уголовное преступление и разоблачить правонарушителей помогут только правоохранительные органы.
Главное не пытайтесь решить все силой, если переговоры сходят на нет, то соберите доказательную базу и попросите правоохранителей повлиять на эту ситуацию.
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