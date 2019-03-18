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Факты / Происшествия

Россиянин организовал канал переправки нелегалов в Украину

На границе с Россией разоблачили и ликвидировали канал незаконной переправки граждан из азиатских стран.

Затримання нелегальних мігрантів

Сотрудники Госпогранслужбы разоблачили и ликвидировали на границе с РФ канал канал незаконной переправки жителей азиатских стран, который организовал житель России.

Одно из таких перемещений планировалось на выходных. Однако восьмерых нелегальных мигрантов задержали вместе с двумя украинцами, которые занимались их переправой.

Нелегальную переправу организовал житель из РФ и позвонил одному из задержанных украинцев, чтобы тот встретил на границе и переправил восьмерых граждан Индии и Вьетнама.

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За такую ​​”работу” он пообещал жителям Украины вознаграждение в размере $650.

Впоследствии пограничники выяснили, что нелегальные мигранты заплатили россиянину около $3,8 тыс. за то, чтобы их переправили через границу Украины.

Российской стороне сообщили о нарушениях, однако она отказалась принимать назад граждан азиатских стран.

К слову, на Закарпатье пограничники задержали контрабандистов, которые пытались переправить в Украину более 20 ящиков сигарет.

Фото: Госпогранслужба

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