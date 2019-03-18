Из-за стрельбы в трамвае в городе Утрехт ранены люди. На место прибыло антитеррористическое подразделение.

Голландская полиция сообщает, что несколько человек получили ранения, когда в понедельник неизвестный мужчина открыл огонь в трамвае в городе Утрехт.

Инцидент произошел на площади Октоберплейн, расположенной к юго-западу от центра города.

Местные сообщают, что к трамвайной остановке прибыло антитеррористическое подразделение.

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Также в этом районе летают несколько вертолетов полиции и находятся кареты скорой помощи.

Напомним, 50 человек были убиты и 40 получили ранения в результате теракта в Новой Зеландии в прошлую пятницу.

Источник: DAILY SABAH

Фото: NL Nieuws