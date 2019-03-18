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Факты / Происшествия

Во Львовской области пограничник застрелил своего коллегу

Во Львовской области в одном из подразделений Мостиского отряда пограничник застрелил своего сослуживца.

Во Львовской области пограничник застрелил своего коллегу

По предварительной информации, у раненого пограничника выстрелил другой военнослужащий.

– На место происшествия немедленно вызвана карета скорой помощи. Врачи транспортировали раненого в ближайшее медучреждение, но, к сожалению, во время транспортировки военнослужащий умер, – рассказали в пресс-службе Госпогранслужбы.

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Военнослужащего, из оружия которого был застрелен пограничник, задержали.

Ранее Факты ICTV писали, что в Чугуеве (Харьковская область) найден труп военнослужащего контрактной службы.

Фото: ГПСУ

Источник: ГПСУ

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