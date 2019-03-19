В Одесской области на территории плавней Вилковского лесничества произошел масштабный пожар.
Служба спасения около 12.00 получила вызов, что в Килийском районе на 8 км автодороги Вилково-Одесса горит камыш.
Сейчас площадь пожара составляет 30 га камыша и 20 га травяного настила в лесном массиве.
К счастью, угрозы населенным пунктам нет.
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К тушению пожара привлечены 65 человек и 16 единиц техники.
Бороться с огнем с неба помогает авиация ГСЧС.
Под Одессой горит 50 га камыша и травы: к тушению привлекли авиацию / 5 фотографий
Напомним, сегодня в Киеве на Демеевском рынке выгорели магазин строительных материалов и кофейня.
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