PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Под Одессой горит 50 га камыша и травы: к тушению привлекли авиацию

В Одесской области на территории плавней Вилковского лесничества произошел масштабный пожар.

Під Одесою горить 50 га очерету і трави

Служба спасения около 12.00 получила вызов, что в Килийском районе на 8 км автодороги Вилково-Одесса горит камыш.

Сейчас площадь пожара составляет 30 га камыша и 20 га травяного настила в лесном массиве.

К счастью, угрозы населенным пунктам нет.

Читайте: Не пожар, а слив шлака: что произошло на Азовстали

К тушению пожара привлечены 65 человек и 16 единиц техники.

Бороться с огнем с неба помогает авиация ГСЧС.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Под Одессой горит 50 га камыша и травы: к тушению привлекли авиацию / 5 фотографий

Напомним, сегодня в Киеве на Демеевском рынке выгорели магазин строительных материалов и кофейня.

Источник: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Не пожар, а слив шлака: что произошло на Азовстали
ГСЧС: “Пожар” на Азовстали – технологический процесс
В Мариуполе горит Азовсталь – соцсети
Играл с гранатой: в Одесской области от взрыва погиб человек
В Киеве на ходу загорелось авто
На Одесской трассе загорелась фура – движение в сторону Киева заблокировано
Рейд на поджигателей травы: штрафы и сколько составили протоколов
Степанов настаивает на открытии уголовных дел в отношении фальсификаторов выборов
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка