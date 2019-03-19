В американских штатах Айова и Небраска 16 рек вышли из берегов. В результате чего погибли три человека, затоплена авиабаза Оффатт.

Из-за наводнения в Небраске губернатор штата Пит Рикетт объявил о введении чрезвычайного положения.

– Небраска переживает на себе историческое наводнение и экстремальные погодные условия, которые зарегистрированы почти в каждом районе штата, – заявил Рикетт.

В результате наводнения погибли три человека, более 870 человек находятся во временных убежищах.

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Спасатели работают круглосуточно, чтобы обеспечить помощь пострадавшим.

Кроме того, в штате Небраска затопило водой почти на треть авиабазы Оффатт, где находится штаб-квартира Стратегического командования Вооруженных сил США. Из 200 зданий 30 повреждены, а километр взлетно-посадочной полосы ушел под воду.









































Наводнение в США: чрезвычайное положение, затопленная авиабаза и жертвы / 10 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, что в Индонезии произошло мощное наводнение, которое унесло жизни по меньшей мере 63 человек.

Фото: 55th Wing Commander, Gov. Pete Ricketts