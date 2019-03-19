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Факты / Происшествия

В Ковеле семеро мужчин открыли стрельбу на остановке

В Ковеле Волынской области на остановке общественного транспорта произошла стрельба.

В Ковеле семеро мужчин открыли стрельбу на остановке

В Ковеле семеро мужчин около 22.00 18 марта устроили стрельбу. Они открыли огонь из пневматического оружия.

В патрульную полицию поступил звонок следующего характера:

– Семеро мужчин на остановке общественного транспорта стреляют возле меня из пневматического оружия.

Когда патрульные прибыли на место происшествия, то задержали 25-летнего гражданина. У него обнаружили предмет, похожий на огнестрельное оружие. Он вел себя агрессивно и нецензурно выражался.

Всех причастных доставили в отделение полиции.

Было составлено три протокола за мелкое хулиганство и злостное неповиновение полицейским.

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Источник: Патрульная полиция Волынской области

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