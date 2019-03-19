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В Киеве напали на харьковского судью Усатого

Утром, 19 марта, неизвестные напали на харьковского судью Виталия Усатого.

В Киеве напали на харьковского судью Усатого

Неизвестные напали на судью хозяйственного суда Харьковской области Виталия Усатого.

Нападение произошло возле Высшей квалификационной комиссии судей Украины на улице Генерала Шаповала в Киеве.

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Отмечается, что Усатый должен был принять участие в процедуре квалификационного оценивания.

Напомним, в сентябре прошлого года было совершено нападение на судью Святошинского районного суда города Киева Сергея Дячука, под председательством которого проходят слушания дела об убийстве людей на Майдане в феврале 2014-го года.

Источник: ВККСУ

Фото: Киев оперативный

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