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В Норвегии школьник напал на учителей с ножом

В школе города Осло (Норвегия) ученик младших классов напал с ножом на педагогов.

Ніж

В школе Brynseng города Осло (Норвегия) один из учеников младших классов напал с ножом и ранил четырех учителей.

По предварительной информации, ученик схватил нож из школьной столовой и использовал его для нападения на учителей.

Хотя педагоги получили легкие ранения, им потребовалась медицинская помощь.

На территории школы работают сотрудники правоохранительных органов, проводится опрос свидетелей.

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Полиция уже задержала мальчика, который совершил нападение на учителей.

К слову, в Ковеле (Волынская область) на остановке общественного транспорта произошла массовая стрельба.

Источник: Independent

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