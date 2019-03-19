В школе города Осло (Норвегия) ученик младших классов напал с ножом на педагогов.
В школе Brynseng города Осло (Норвегия) один из учеников младших классов напал с ножом и ранил четырех учителей.
По предварительной информации, ученик схватил нож из школьной столовой и использовал его для нападения на учителей.
Хотя педагоги получили легкие ранения, им потребовалась медицинская помощь.
На территории школы работают сотрудники правоохранительных органов, проводится опрос свидетелей.
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Полиция уже задержала мальчика, который совершил нападение на учителей.
К слову, в Ковеле (Волынская область) на остановке общественного транспорта произошла массовая стрельба.
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