В Ровенской области правоохранители задержали участника избирательной пирамиды с 2500000 грн черного нала.
Участника сети подкупа за одного из кандидатов в президенты задержали в городе Дубно Ровенской области, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.
Задержание проводили ГБР, СБУ и ГПУ.
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У задержанного обнаружили 2,5 млн грн наличными, которые предусматривались для подкупа местных избирателей.
К слову, население в Дубно более 38 тыс. человек.
2,5 млн грн “черных наличных”! На Ровенщине задержали участника избирательной пирамиды / 2 фотографии
Ранее Факты ICTV писали, чем грозит подкуп и агитация на выборах.
Фото: Юрий Луценко.
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