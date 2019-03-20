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Факты / Происшествия

2,5 млн грн “черных наличных”! На Ровенщине задержали участника избирательной пирамиды

В Ровенской области правоохранители задержали участника избирательной пирамиды с 2500000 грн черного нала.

2,5 млн грн “черных наличных”! На Ровенщине задержали участника избирательной пирамиды

Участника сети подкупа за одного из кандидатов в президенты задержали в городе Дубно Ровенской области, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Задержание проводили ГБР, СБУ и ГПУ.

Читайте: Мертвые души, карусели и исчезающие чернила – схемы фальсификаций в день выборов

У задержанного обнаружили 2,5 млн грн наличными, которые предусматривались для подкупа местных избирателей.

К слову, население в Дубно более 38 тыс. человек.

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2,5 млн грн “черных наличных”! На Ровенщине задержали участника избирательной пирамиды / 2 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, чем грозит подкуп и агитация на выборах.

Фото: Юрий Луценко.

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