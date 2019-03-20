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Под Николаевом нашли тело главы сельсовета с огнестрельным ранением

На обочине дороги в районе пгт Березнеговатое (Николаевская область) обнаружен перевернутый автомобиль Chevrolet, в котором находилось тело мужчины с огнестрельным ранением.

полиция

В районе пгт Березнеговатое обнаружен перевернутый автомобиль Chevrolet, в котором находилось тело мужчины с огнестрельным ранением в область грудной клетки.

Погибший мужчина оказался 55-летним председателем поселкового совета в Березнеговатском районе.

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Также в авто находилось помповое ружье, которое принадлежит погибшему.

На месте работала следственно-оперативная группа отдела полиции и эксперты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Факты ICTV писали, что в Чугуеве найден труп военнослужащего контрактной службы.

Источник: Нацполиция

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