Боевики устроили стрельбу в Центральной Эфиопии, погибли как минимум пять человек.

Из-за стрельбы, которую устроили неизвестные боевики в штате Оромия в Центральной Эфиопии, погибли по меньшей мере пять человек. Среди убитых – два иностранца.

Об этом сообщает издание Anadolu.

На место преступления мобилизовали силовиков и полицейских, стрелков пока не идентифицировали и мотив их нападения также неизвестен.

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Штат Оромия был центром вооруженного конфликта до недавнего времени, но пока Фронт освобождения Оромия заключил соглашение с федеральным правительством о разоружении.

ФОО принимал активное участие в вооруженной борьбе до сентября 2018 года. Фронт освобождения Оромия был активным участником в вооруженном конфликте до 2018 года.

Напомним, из-за стрельбы в трамвае в городе Утрехт три человека погибли, 9 человек получили ранения.