В результате обстрелов в зоне проведения Операции объединенных сил погиб украинский военный.

С начала суток боевики пять раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, в результате чего погиб один воин, еще один ранен.

Во время обстрелов противник дважды применял вооружение, которое запрещено Минскими договоренностями.

В районе населенного пункта Широкино оккупанты использовали стрелковое и снайперское оружие, а также крупнокалиберные пулеметы.

Вблизи населенного пункта Хутор Вольный боевики вели обстрел из 82-милиметровых минометов, вооружения БМП-1, стрелкового оружия и противотанковых гранатометов.

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Также обстрелы из 82-милиметровых минометов велись в районе поселка Золотое-4.

К слову, незадолго до президентских выборов в Украине Россия начала увеличивать поставки вооружения на Донбасс.

Источник: Операция объединенных сил