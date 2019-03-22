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Факты / Происшествия

В Харькове на кладбище нашли в пакете тело младенца

В Харькове на кладбище обнаружили мертвого младенца в полиэтиленовом пакете.

В Харькове на кладбище нашли в пакете тело младенца

Тело мальчика в возрасте до 1 месяца, нашли на городском кладбище на улице Академика Павлова.

– Мужчина во время сбора мусора и металлолома на кладбище обнаружил в полиэтиленовом пакете тело младенца. Ребенок был обмотан в фрагмент ткани красного цвета, завернут в полимерный пакет и обмотан скотчем, – рассказали в полиции.

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Тело младенца направели в морг для установления причины смерти.

Следственная информация внесена в ЕРДР по п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.

Ранее  Факты ICTV писали, что в Ровно 21-летняя женщина с помощью ножа убила свою месячную дочь.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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