В ночь на 22 марта возле посольства России в Афинах (Греция) прогремел взрыв.
В ночь на 22 марта в полицейскую будку возле посольства России в Афинах (Греция) бросили гранату, в результате чего произошел взрыв.
Предварительно установлено, что несколько людей проезжали возле консульства на мотоцикле и бросили взрывное устройство в полицейскую будку.
В результате взрыва никто не пострадал, полицейская будка получила незначительный ущерб.
Никто не взял на себя ответственность за происшествие.
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Полицейские оцепили зону взрыва, ведется расследование.
К слову, в китайском городе Янчэн на химическом заводе компании Tianjiayi Chemical Co. произошел взрыв, который унес жизни десятков людей.