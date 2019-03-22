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Взрыв возле посольства РФ в Греции

В ночь на 22 марта возле посольства России в Афинах (Греция) прогремел взрыв.

Граната

В ночь на 22 марта в полицейскую будку возле посольства России в Афинах (Греция) бросили гранату, в результате чего произошел взрыв.

Предварительно установлено, что несколько людей проезжали возле консульства на мотоцикле и бросили взрывное устройство в полицейскую будку.

В результате взрыва никто не пострадал, полицейская будка получила незначительный ущерб.

Никто не взял на себя ответственность за происшествие.

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Полицейские оцепили зону взрыва, ведется расследование.

К слову, в китайском городе Янчэн на химическом заводе компании Tianjiayi Chemical Co. произошел взрыв, который унес жизни десятков людей.

Источник: ТАСС

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