Боевики обстрлялы силы ООС запрещенными Минскими соглашениями минометами калибров 120 и 82 мм. Один украинский военный погиб, еще один получил ранения. Ликвидировано трое боевиков и пятеро ранены.

За сутки боевики шесть раз обстреляли позиции ОС при этом применив запрещенные Минскими соглашениями минометы калибров 120 и 82 мм.

Один украинский военный погиб, другой – получил ранения.

– В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток наших защитников обстреляли дважды. Из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов – вблизи села Водяное; из снайперского оружия – в районе населенного пункта Новомихайловка, – сообщают в утреннем отчете.

В радиусе ответственности оперативно-тактической группировки Север оккупанты провели четыре обстрела: дважды из минометов калибра 120 мм, а также из минометов 82-го калибра – вблизи села Новоалександровка.

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Из минометов калибра 120 мм – в районе населенного пункта Новозвановка; из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Золотое-1.

Украинские войска дали отпор врагу, ликвидированы три боевика, пятеро ранены.

К слову, незадолго до президентских выборов в Украине Россия начала увеличивать поставки вооружения на Донбасс.

Источник: Операция объединенных сил