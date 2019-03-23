PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Сутки на Донбассе: погиб воин ООС, ликвидированы три боевика

Боевики обстрлялы силы ООС запрещенными Минскими соглашениями минометами калибров 120 и 82 мм. Один украинский военный погиб, еще один получил ранения. Ликвидировано трое боевиков и пятеро ранены.

Сутки на Донбассе: погиб воин ООС, ликвидированы три боевика

За сутки боевики шесть раз обстреляли позиции ОС при этом применив запрещенные Минскими соглашениями минометы калибров 120 и 82 мм.

Один украинский военный погиб, другой – получил ранения.

– В полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток наших защитников обстреляли дважды.

Из минометов калибра 120 мм и автоматических станковых гранатометов – вблизи села Водяное; из снайперского оружия – в районе населенного пункта Новомихайловка, – сообщают в утреннем отчете.

В радиусе ответственности оперативно-тактической группировки Север оккупанты провели четыре обстрела: дважды из минометов калибра 120 мм, а также из минометов 82-го калибра – вблизи села Новоалександровка.

Читайте: Порошенко сказал, когда в ООН обсудят вопрос миротворцев на Донбассе

Из минометов калибра 120 мм – в районе населенного пункта Новозвановка; из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Золотое-1.

Украинские войска дали отпор врагу, ликвидированы три боевика, пятеро ранены.

К слову, незадолго до президентских выборов в Украине Россия начала увеличивать поставки вооружения на Донбасс.

Источник: Операция объединенных сил

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка