В Украине задержали членов организации, торговавшей наркотиками в больших масштабах.

Спецоперацию проводили ГПУ и СБУ, сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Организация насчитывала около тысячи членов, которые торговали наркотиками через сайты и чат-боты в мессенджере Телеграмм.

Во время обысков правоохранители изъяли оружие, наркотики, около $10 млн.

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– Организаторы создали сеть наркокурьеров, закладчиков, создавали криптокошельки и аккаунты на криптобиржах, – рассказал Юрий Луценко.

Кроме того, члены наркокартеля занимались рэкетом, физическим насилием в отношении конкурентов. Членов своей организации наказывали отсечением пальцев.

– 20 организаторов наркосети получили надлежащие меры пресечений: арест или залог в 100 млн грн, 300 млн грн, рекорд – в 349 млн залога, 4 подозреваемым – арест без права залога. Прокуроры и следователи не спят третьи сутки. Но такая справедливость суда всем нравится, – отметил генпрокурор.









































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