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Факты / Происшествия

В Хмельницкой области изнасиловали и ограбили 11-летнюю девочку

В одном из сел Шепетовского района (Хмельницкая область) мужчина заманил в свой дом 11-летнюю девочку, где ее изнасиловал и украл мобильный телефон.

В Хмельницкой области изнасиловали и ограбили 11-летнюю девочку

28-летний мужчина изнасиловал и ограбил 11-летнюю девочку.

Вернувшись домой, потерпевшая все рассказала матери, а та сразу же обратилась за помощью в полицию.

На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

После преступления насильник всю ночь прятался на сеновале.

ЧитайтеПолиция задержала педофила, который пытался изнасиловать 7-летнюю девочку

Утром злоумышленник был задержан.

За содеянное ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

Вы за обнародование данных осужденных за педофилию?

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По факту работники полиции открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 152 (Изнасилование) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Ранее Факты ICTV писали, что в Киеве 53-летнего педофила, жертвами которого стали две сестры 7-ми и 10-ти лет, приговорили к 12 годам лишения свободы.

 

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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