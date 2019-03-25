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В Англии мужчина “воскрес” через 20 минут после смерти

Житель Глостера (Англия) Жоао Араужо ожил через 20 минут после смерти.

В Англии мужчина “воскрес” через 20 минут после смерти

Врачи констатировали смерть мужчины и успели даже сообщить об этом его родным. Но через 20 минут после этого пациент “воскрес”.

Эта история произошла с мужчиной, который работал почтальоном десять лет назад, но только сейчас он решился поделиться ей с общественностью. Мужчина потерял сознание за рулем, на заднем сидении машины находилась его жена, которая и помогла избежать ДТП и вызвала скорую.

Медики диагностировали у Араужо остановку сердца и забрали в больницу. Там они шесть часов боролись за его жизнь, после чего и констатировали смерть. Но мужчина через 20 минут ожил. У него не были повреждены сердце и мозг. Врачи так и не сумели объяснить это чудо. Сам мужчина называет себя чудо-человеком и благодарит судьбу за каждый день своей жизни.

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К слову, во Франции 53-летний мужчина выжил после остановки сердца продолжительностью почти в сутки – на 18 часов.

Источник: Daily Mail

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