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Факты / Происшествия

В Днепре совершено нападение на инкассаторов

26 марта возле отделения А-банка на улице Титова в Днепре группа молодых людей напала на авто инкассаторов.

В Днепре совершено нападение на инкассаторов

Возле отделения А-банка в Днепре группа молодых людей напала на авто инкассаторов.

Предварительно, конфликт возник из-за того, что трое парней, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, обступили автомобиль инкассаторов и разбили одно из боковых зеркал.

Следуя инструкции, инкассаторы уехали на базу.

Патрульные, приехавшие на место инцидента, увидели компанию парней, которые находились возле магазина. Они не отрицали свою причастность, но рассказали другую версию событий.

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По их словам, авто инкассаторов едва не сбило их, когда они переходили дорогу. Они сделали замечание водителю. Когда он начал хамить, арни разбили зеркало.

Патрульные провели первичный осмотр и никаких запрещенных веществ или предметов не обнаружили.

Парней доставили в райотдел для выяснения деталей происшествия.

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В Днепре совершено нападение на инкассаторов / 4 фотографии

Напомним, в ноябре в Ирпене два человека украли четыре банкоматные кассеты из авто инкассаторов.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

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