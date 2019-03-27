В Мексике вулкан Попокатепетль выбрасывает столбы пепла на высоту 3 км и лаву.

На вулкане Попокатепетль произошел очередной взрыв, который почувствовали жители близлежащих населенных пунктах. Там дрожали стекла и двери в домах.

О выпадении пепла в населенных пунктах информация не поступала, нет сведений и о пострадавших. Тем не менее власти предупреждают о распространении шлейфа пепла в юго-восточном направлении и о его возможном выпадении в одноименном административном центре.

Ранее власти подготовили 200 убежищ для людей в случае сильного извержения вулкана. Попокатепетль находится в 70 км от столицы Мексики.

Вулкан на протяжении месяца подает тревожные звонки и все время вспыхивает взрывами.

Fuerte explosión del #Popocatépetl hoy 26/mar a las 7:23 pm, lanzando fragmentos incandescentes hasta faldas del volcán, provocando incendios en pastizales. Onda expansiva (estruendo) alcanzó Mor, Pue, Tlax, EdoMex y Ver. Imágenes @webcamsdemexico @SkyAlertMx @tercermilenio pic.twitter.com/r0oqWNHqEW — Meteorología México (@InfoMeteoro) 27 марта 2019 г.

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К слову, в пригороде Стокгольма прогремел взрыв. В результате чего пострадали пять человек.

Источник: newsru.com