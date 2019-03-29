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В Киеве мужчина украл миллион гривен. Введен план Перехват

В Киеве в Деснянском районе произошло ограбление. Введен план Перехват.

В Киеве мужчина украл миллион гривен. Введен план Перехват

Полиция разыскивает серебристый автомобиль Ford с номером АН 0184 АР. Именно на этой машине скрылся грабитель, который похитил миллион гривен.

Машина двигается в сторону Керченской площади.

Детали происшествия уточняются.

Читайте: Под Одессой парень ради ограбления застрелил пенсионерку и ее внука

К слову, в Киевской области трое мужчин с автоматами ограбили ювелирный магазин.

Источник: Информатор

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