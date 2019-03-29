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Факты / Происшествия

В Киеве сошли с рельсов семь грузовых вагонов – причина аварии

Авария на станции Киев-Демеевская, где поздно вечером 28 марта сошли с рельсов семь грузовых вагонов, произошла из-за неудовлетворительного содержания подъездных путей.

У Києві зійшли з рейок сім вантажних вагонів – причина аварії

В четверг, 28 марта, в 22.42 в столице в районе станции Киев-Демеевская на подъездных путях, не принадлежащих Укрзализныце, произошел сход семи грузовых вагонов.

Предварительная причина железнодорожной аварии – неудовлетворительное состояние путей из-за ненадлежащего содержания владельцем ЗАО Киев-Днепровское МППЖТ, которое не входит в состав Укрзализныци.

Сейчас ликвидируют последствия схода вагонов, создана комиссия для расследования причин.

Авария не повлияла на движение поездов.

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Ранее сообщалось, что в результате железнодорожной аварии в Киеве с рельсов сошли не менее семи грузовых вагонов со строительной смесью.

Источник: УЗ

Фото: УЗ

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