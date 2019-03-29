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Факты / Происшествия

Во Львове девушку сбил джип и отбросило под маршрутку – ее спасают медики (18+)

Во Львове спасатели вытащили девушку из-под маршрутного автобуса. Она в больнице.

Во Львове девушку сбил джип и отбросило под маршрутку – ее спасают медики (18+)

Во Львове на улице Кульпарковская водитель маршрутного автобуса Эталон совершил наезд на пешехода. Это была девушка 2003 года рождения.

Спасатели с помощью домкрата подняли автобус и вытащили пострадавшую из-под колес автомобиля. Она была госпитализирована с травмами различной степени тяжести в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

По предварительной информации девушка оказалась под колесами результате наезда другого, автомобиля, возможно джипа. Однако спасатели отмечают, что это произошло непосредственно в результате наезда водителя Эталона.

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События аварии устанавливаются правоохранителями.

Спасатели обнародовали видео с места происшествия. Его не стоит смотреть впечатлительным людям и несовершеннолетним.

Ранее Факты ICTV писали о том, что 18-летний чемпион Украины по кикбоксингу погиб в страшном ДТП.

Источник: ГСЧС

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