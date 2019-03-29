По делу о взрыве на газовой заправке в Кропивницком местная прокуратра объявила о подозрении двум лицам.

После взрыва в Кропивницком руководителю ООО Элан-Ви и главному инженеру предприятия сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 272 ​​УКУ).

Сейчас прокуратура готовит ходатайство в суд об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кстати, инженер пытался бежать из Украины, однако не успел – его задержали правоохранители

А руководитель предприятия находится в больнице под охраной.

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Напомним, 27 марта произошел взрыв в Кропивницком на улице Киевской. Прогремели несколько мощных взрывов на газовой заправке. В результате взрыва ранены четыре человека.

В прокуратуре сказали, что взрыв в Кропивницком не связан с работой газовой заправки. Он стал следствием нарушения техники безопасности при транспортировке и перекачке газа между двумя субъектами хозяйствования с использованием автоцистерн.

Источник: Прокуратура Кіровоградської області