В Ровенской области младенец умер после того, как ему сделали прививку от полиомиелита и гепатита.

В одном из медучреждений Костополь (Ровенская область) шестимесячный ребенок умер после того, как ему сделали прививку от полиомиелита и гепатита.

Девочке стало плохо вечером и родители вызвали скорую помощь. Однако ребенок умер до приезда врачей.

Будет проведена судебно-медицинская экспертиза, которая позволит установить причину смерти девочки.

Полиция начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 140 УК Украины (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей).

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Соответствующая статья предусматривает наказание в виде ограничения свободы до пяти лет или лишения свободы до трех лет.

К слову, в Мелитополе пятилетняя девочка впала в кому из-за того, что родители напоили ее шестью литрами воды.