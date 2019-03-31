В Киеве правоохранители задержали трех участников транснациональной наркогруппировки. Изъяли 600 кг героина общей стоимостью $50 млн.

Ночью Нацполиция задержала трех участников международной наркогруппировки. Сначала полиция изъяла 100 кг ядовитого вещества, а несколько часов назад 500 кг героина. На складе в арендованном гаражном помещении, правоохранительные органы изъяли партию героина общим весом 600 кг. По меркам черного рынка стоимость продукции превышает $50 млн.

– Это самая крупная партия изъятого героина за время независимости Украины, – сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Наркоторговцы осуществляли поставки героина из стран Центральной Азии в Евросоюз через территорию нашего государства.





















Героина на $50 млн: на Киевщине разоблачили международную наркоорганизацию / 5 фотографий

– Реформа уголовной полиции – наиболее сложное дело в реорганизации нашего подразделения. Такие разоблачения показывают эффективность реформы, – отметил Сергей Князев.

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В состав разоблаченной группы вошли граждане Турции, Румынии, Македонии и Молдовы. Участники наркоорганизации занимались противоправной деятельностью на протяжении длительного времени и использовали связи по всему миру.

Ранее Факты ICTV писали, что в частном доме на столичных Осокорках сотрудники СБУ обнаружили крупнейшую за всю историю Украины нарколабораторию психотропов.