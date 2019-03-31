Полиция Луганской области получила 35 сообщений о возможных нарушениях во время президентских выборов.

Во время голосования на выборах президента Украины в городе Рубежное Луганской области мужчина, наклонившись над столом, облил три бюллетеня пивом.

Бутылка с пивом находилось в левом внутреннем кармане верхней одежды избирателя.

Еще один избиратель – из Лисичанска – заявил, что за него неизвестные проголосовали и поставили подпись.

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Напомним, Факты ICTV следят за тем, как проходят выборы президента 2019 в Украине онлайн.