В Сумской области на одном из избирательных участков мужчина пытался съесть свой бюллетень.

В Сумской области на выборах президента Украины мужчина пытался съесть свой бюллетень, но не проглотил, рассказал начальник Нацполиции Сергей Князев.

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-Гражданин просто положил в рот бюллетень, чтобы его вынести, но когда члены участковой комиссии пытались его задержать, у нас четко зафиксировано на видео, что он пытался его съесть, но проглотить не смог. Этой неприятной истории будет дана правовая оценка, – отметил Князев.

К слову, всю информацию про выборы 2019 в Украине онлайн можно прочитать в материале Фактов ICTV.