Март, 31 в 19:45

Разглашение результатов голосования: полиция проверяет политические партии

Национальная полиция проверяет пять фактов разглашения представителями политических партий результатов голосования. Правоохранители зафиксировали случаи разглашения тайны голосования среди представителей политических партий. Национальная полиция рассматривает пять фактов нарушения законодательства и выбирает меру наказания. Читайте: В Украине проходит первый тур выборов президента (ОНЛАЙН) Голосование на выборах президента Украины является тайным, поэтому фотографирование, видеофиксация, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления является нарушением тайны. За это нарушение предусмотрена уголовная ответственность. Напомним, кандидат в президенты Украины Олег Ляшко показал журналистам заполненный бюллетень.

Источник: МВД

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