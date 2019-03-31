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Разглашение результатов голосования: полиция проверяет политические партии

Национальная полиция проверяет пять фактов разглашения представителями политических партий результатов голосования.

Разглашение результатов голосования: полиция проверяет политические партии

Правоохранители зафиксировали случаи разглашения тайны голосования среди представителей политических партий. Национальная полиция рассматривает пять фактов нарушения законодательства и выбирает меру наказания.

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Голосование на выборах президента Украины является тайным, поэтому фотографирование, видеофиксация, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления является нарушением тайны.

За это нарушение предусмотрена уголовная ответственность.

Напомним, кандидат в президенты Украины Олег Ляшко показал журналистам заполненный бюллетень.

Источник: МВД

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