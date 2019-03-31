В центре Харькова неизвестный мужчина устроил стрельбу из травматического оружия.

В Харькове на улице Сумской неизвестный устроил стрельбу из травматического оружия, в результате чего пострадал человек.

Как сообщает полиция, травму живота получил 35-летний житель города Купянск Харьковской области. Его госпитализировали в областную клиническую больницу.

Медики оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное.

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По предварительной информации, между мужчинами возникла ссора, в ходе которой один из них применил устройство для отстрела резиновыми пулями.

Правоохранители продолжают поиски злоумышленника.

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