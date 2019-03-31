В центре Харькова неизвестный мужчина устроил стрельбу из травматического оружия.
В Харькове на улице Сумской неизвестный устроил стрельбу из травматического оружия, в результате чего пострадал человек.
Как сообщает полиция, травму живота получил 35-летний житель города Купянск Харьковской области. Его госпитализировали в областную клиническую больницу.
Медики оценивают состояние пострадавшего как удовлетворительное.
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По предварительной информации, между мужчинами возникла ссора, в ходе которой один из них применил устройство для отстрела резиновыми пулями.
Правоохранители продолжают поиски злоумышленника.
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