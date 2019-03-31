Выборы президента Украины сопровождают фейковые звонки о минировании участков.
Выборы президента Украины 2019 в Днепре пытаются сорвать провокациями, связанными со звонками о минировании.
Как сообщает Нацполиция, информация о наличии взрывоопасных предметов на трех избирательных участках в Днепре не подтвердилась.
Сейчас взрывотехники проверяют сообщения о минировании еще 6 адресов, по которым располагаются комиссии.
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Правоохранители провели проверку без эвакуации, работа комиссий не прерывалась.
В Комитете избирателей Украины со ссылкой на данные Нацполиции сообщили о 14 сообщениях о заминировании по Украине. Они не подтвердились. Но голосование прекращалось на определенный период на этих участках.
К слову, в Днепропетровской области наблюдается высокая явка на выборах.