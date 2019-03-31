PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Выборы 2019. На трех участках в Днепре искали бомбу

Выборы президента Украины сопровождают фейковые звонки о минировании участков.

Выборы 2019. На трех участках в Днепре искали бомбу

Выборы президента Украины 2019 в Днепре пытаются сорвать провокациями, связанными со звонками о минировании.

Как сообщает Нацполиция, информация о наличии взрывоопасных предметов на трех избирательных участках в Днепре не подтвердилась.

Сейчас взрывотехники проверяют сообщения о минировании еще 6 адресов, по которым располагаются комиссии.

Читайте: Выборы 2019 в Украине онлайн

Правоохранители провели проверку без эвакуации, работа комиссий не прерывалась.

В Комитете избирателей Украины со ссылкой на данные Нацполиции сообщили о 14 сообщениях о заминировании по Украине. Они не подтвердились. Но голосование прекращалось на определенный период на этих участках.

К слову, в Днепропетровской области наблюдается высокая явка на выборах.

Источник: Интерфакс-Украина

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Выборы 2019: что делать, если вас нет в избирательном списке
С явкой в 30%. Как проходит голосование во Львове
Когда в Украине парламентские выборы
В Украине проходит первый тур выборов президента (ОНЛАЙН)
Явка на выборах президента: 45% на 15.00 по данным 195 округов (ОНЛАЙН)
Медитация и зарядка. Как сохранять спокойствие в день выборов
Выборы 2019. Как проходит национальный экзит-пол
Полиция даст квалификацию действиям Ляшко во время голосования
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка